Bari-Palermo, dove vedere in streaming e diretta tv. Di seguito tutte le informazioni

Al ‘San Nicola’ di Bari, i galletti ospitano il Palermo per la 36^ giornata del girone C di Serie C. I biancorossi sono reduci dall’1-0 subito nello scontro diretto contro l’Avellino. Un risultato che di fatto ha posto la parola fine alle speranze del Bari di raggiungere il secondo posto. Quando mancano 4 partite al termine del campionato, infatti, i punti che li separano dai ‘Lupi‘ sono 7.

L’obiettivo adesso è difendere il terzo posto dagli assalti di Catanzaro e Catania, rispettivamente a -1 e a -4. Nelle ultime uscite, il Bari ha faticato anche in casa, evidenziando un andamento altalenante. Dopo il ko subito contro il Potenza e il pareggio per 1-1 contro la Casertana, nell’ultima sfida giocata tra le mura amiche, i galletti sono tornati al successo superando la Paganese per 2-0.

Poi c’è il Palermo. Nel recupero della 33.a giornata contro il Foggia, i rosanero hanno spezzato un digiuno di vittorie che durava da due partite. A decidere il match la rete messa a segno nel finale da Valente. Un risultato che ha permesso ai siciliani di fare un altro passo verso i playoff. Nell’ultimo match disputato in trasferta, il Palermo è stato superato per 2-1 dal Monopoli. Dopo aver condotto per buona parte del match, nel finale gli uomini di Boscaglia hanno ceduto, subendo due gol in pochi minuti. In precedenza, i rosanero avevano conquistato tre successi consecutivi.

Serie C, Bari-Palermo: dove vedere in streaming e diretta tv

Bari-Palermo, match valevole per la 36^ giornata del girone C di Serie C sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports. La sfida potrà essere seguita su Smart tv, pc, tablet e smartphone. Per farlo sarà necessario scaricare dallo store digitale l’app di Eleven Sports e acquistare uno dei due pacchetti a disposizione (mensile o annuale). In alternativa, i tifosi della due compagini potranno seguire la sfida anche in pay per view su Sky Primafila.