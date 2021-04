Serie C, Monopoli-Casertana: dove vederla in streaming e diretta tv

Dove vedere Monopoli-Casertana. AL ‘Vito Simone Veneziani’ di Monopoli, alle 15:00, prenderà il via la sfida valevole per il recupero della 33^ giornata del girone C di Serie C

Al ‘Simone Veneziani’ di Monopoli i biancoverdi ospitano la Casertana per la sfida valida per il recupero della 33^ giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa stanno attraversando un momento di grande forma. Nelle ultime otto partite, infatti, la squadra di Scienza ha collezionato ben 4 vittorie e 4 pareggi. Un ruolino di marcia che, giornata dopo giornata, ha permesso loro di scalare la classifica fino ad arrivare a ridosso della zona playoff, al momento distante solo un punto. Tra le mura amiche, i pugliesi non perdono dal 23 dicembre, quando vennero superati per 1-0 dal Potenza. Da allora, il Monopoli non ha più sbagliato un colpo, collezionando 5 successi e due pareggi.

Dall’altra parte c’è la Casertana. Al contrario dei biancoverdi, nelle ultime uscite i campani hanno alternato prestazioni buone ad altre meno buone. Basti pensare che nelle ultime dieci partite, i ragazzi di Guidi hanno fatto registrare solo 3 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Un rendimento che ha permesso alle avversarie di guadagnare punti pesanti e di riaccendere improvvisamente la corsa playoff. A partire da oggi, dunque, non saranno più ammessi errori. In trasferta la Casertana è reduce da due pareggi e due sconfitte. L’ultimo acuto dei falchetti, lontano dall’Alberto Pinto’ è datato 17 febbraio. In quell’occasione, i rossoblù si sbarazzarono del Catanzaro con un rotondo 3-0.

Eleven Sports o Rai? Dove vedere Monopoli-Casertana in streaming e diretta tv oggi

Il match in programma quest’oggi alle 15:00 tra Monopoli e Casertana non sarà visibile in chiaro. La sfida tra i ‘Gabbiani‘ e i ‘Falchetti’, infatti, verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports. I tifosi delle due compagini, dunque, potranno assistere alla partita valida per il recupero della 33^ giornata del girone C su diversi dispositivi come Smart Tv, pc, tablet e smartphone. Per farlo basterà scaricare dallo store digitale l’app di Eleven Sports e acquistare uno dei due ticket disponibili (mensile o stagionale). Il match potrà essere seguito anche sul canale YouTube della piattaforma streaming. Ma anche in questo caso sarà necessario un abbonamento mensile dal costo di 7,99€.