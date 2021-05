Sky, Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Feralpisalò-Bari in tv e streaming, playoff Serie C

DOVE VEDERE FERALPISALÒ BARI IN TV E IN STREAMING – Cominciano le fasi nazionali dei playoff di Serie C, e iniziano a incrociarsi squadre di gironi diversi. Domenica alle 17,30 si affronteranno Feralpisalò e Bari, la prima del Girone B e la seconda del Girone C. La squadra lombarda ha eliminato la Virtus Verona nello scorso turno, pareggiando 1-1 e passando grazie al miglior posizionamento in campionato. I pugliesi, invece, hanno sconfitto 3-1 il Foggia di Marchionni, ed ora puntano dritti alla Serie B. Sarà una partita molto equilibrata, da vivere tutta d’un fiato: ecco dove vedere Feralpisalò Bari in tv e streaming.

Quando si gioca Feralpisalò-Bari, Serie C andata playoff

Il match Feralpisalò-Bari è previsto per le ore 17.30 di domenica 23 maggio 2021. La sfida si disputerà allo stadio Lino Turina di Salò, casa dei lombardi.

Precedenti Feralpisalò-Bari, le sfide tra lombardi e pugliesi

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. L’unica sfida tra i galletti e i leoni del Garda risale al 2011, quando le due compagini si affrontarono in amichevole: vinsero i pugliesi guidati da Vincenzo Torrente col punteggio di 2-1.

Feralpisalò-Bari probabili formazioni, le scelte di Pavanel e Auteri

La Feralpisalò (4-3-3) si schiera così: Liverani; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Guidetti, Scarsella; Ceccarelli, Tulli,, Guerra.

Il Bari (3-4-3) si schiera così: Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Rolando, Maita, De Risio, Semenzato; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Playoff Serie C Girone A, dove vedere Feralpisalò Bari in streaming e diretta tv

La sfida Pro Vercelli-Juventus Under 23 sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web.

La sfida sarà anche visibile su Sky Primafila, al prezzo di 4,99€ per acquistare la singola partita.