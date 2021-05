Sky, Rai o Eleven Sports? Dove vedere Catania-Foggia in tv e in streaming, playoff Serie C

DOVE VEDERE CATANIA FOGGIA IN TV E IN STREAMING – Una settimana dopo la sfida finita 2-2 valida per la regular season, Catania e Foggia si incontrano di nuovo, questa volta per la prima gara dei playoff. Sesto il Catania, nono Foggia: queste le posizioni finali nel Girone C di Serie C, che hanno permesso ad etnei e Diavoletti di qualificarsi per i playoff e tentare l’assalto alla Serie B. La squadra pugliese arriva forse leggermente meglio all’incontro, visto che mister Marchionni non era certamente partito coi favori del pronostico ed è comunque riuscito a completare una grande stagione. Anche un cambio in panchina, invece, per il Catania, che sperava di lottare per il vertice ma non è mai stato in grado di avvicinarsi alla Ternana, così come l’altra delusione del campionato, il Bari. Ecco dunque dove vedere Catania Foggia in tv e in streaming.

Quando si gioca Catania-Foggia, Serie C Girone C playoff

Il match Catania-Foggia è previsto per le ore 17.30 di domenica 9 maggio 2021. La sfida si disputerà allo stadio Massimino di Catania, casa dei rossazzurri.

Precedenti Catania-Foggia, le sfide tra i siciliani e i pugliesi

Tra le due compagini ci sono ben 39 precedenti in tutte le competizioni: il bilancio vede i pugliesi in leggero vantaggio, visto che i Diavoletti hanno vinto in 11 occasioni; 21 invece i pareggi, mentre sono solo 7 i successi degli etnei a completare lo score. Durante la regular season, una vittoria del Catania e un pareggio a Foggia: 2-1 al Massimino, 2-2 in Puglia.

Catania-Casertana probabili formazioni, le scelte di Baldini e Marchionni

Il Catania (4-3-3) si schiera così: Martínez; Pinto, Claiton, Tonucci, Calapai; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Russotto, Reginaldo, Sarao.

Il Foggia (3-5-2) si schiera così: Di Stasio; Salvi, Germinio, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea.

Serie C Girone C, dove vedere Catania Foggia in streaming e diretta tv

La sfida Catania-Foggia sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web.

La sfida sarà anche visibile su Sky Primafila, al prezzo di 4,99€ per acquistare la singola partita.