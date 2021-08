Dove vedere Pro Sesto Juventus U23 Serie C Coppa Italia: diretta tv e streaming

Dove vedere Pro Sesto Juventus U23 Coppa Italia Serie C in tv. Inizia la competizione per le due squadre. Da una parte il Pro Sesto, che viene dal test importante contro il Milan perso per 6-0 ma che ha dato segnale importanti a mister Filippini e dalla recente e convincente vittoria per 3-1 contro la Primavera dell’Hellas Verona. Dall’altra parte la Juventus U23 che, dopo aver “perso” per buona parte del precampionato alcuni dei suoi gioiellini, aggregatisi al gruppo “senior” di Massimiliano Allegri, è pronta a dare il via alla fase 2.0 del progetto. Il club bianconero punta ad abbassare ulteriormente la media d’età in seconda squadra con un ulteriore ringiovanimento della rosa a disposizione di Zauli in Serie C: i nuovi Over sarebbero giovani di qualità che conoscono ormai bene la categoria. In più i giocatori migliori sono stati mandati a fare esperienze importanti. Tra tutti Felix Correia, in prestito al Parma per puntare alla Serie A e Cosimo Marco Da Graca, possibile per lui un’esperienza lontano da Torino alla ricerca di più continuità.

Quando si gioca Pro Sesto-Juventus U23, primo turno Coppa Italia SerieC

La partita tra Pro Sesto-Juventus U23 si disputerà domenica 22 agosto alle ore 18:00, allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. L’arbitro dell’incontro sarà Gioele Iacobellis di Pisa, con De Nardi-Paggiola come assistenti. Il IV uomo sarà Nicolini. La vincente della sfida affronterà nel secondo turno la vincente della partita tra Feralpisalò e Pro Patria per ottenere un pass per gli ottavi di finale del torneo.

Rai Sport o Eleven Sport? Ecco dove vedere Pro Sesto Juventus U23 Coppa Italia Serie C

La partita tra Pro Sesto-Juvetnus U23 sarà visibile in esclusiva in streaming su Eleven Sport. Il match sarà disponibile attraverso l’applicazione ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web e tramite YouTube.