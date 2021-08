Dove vedere Triestina Trento Serie C Coppa Italia: diretta tv e streaming

Dove vedere Triestina Trento Coppa Italia Serie C in tv. Dopo l’esclusione dalla Coppa Italia con le squadre di Serie A e Serie B inizia la competizione per l’ultima categoria di calcio professionistico italiana. La Triestina, dopo un precampionato dal sapore di Serie A con le amichevoli contro Roma e Lazio, ha da poco ufficializzato l’acquisto del difensore monfalconese Davide Riccardi, 25enne cresciuto nelle giovanili dell’Udinese. Il difensore è già arrivato a Trieste e si è allenato con i compagni. Per il Trento invece si tratta della prima uscita stagionale ufficiale, dopo l’ultimo test estivo precampionato vinto per 2-0 contro il Dolomiti Bellunesi.

Quando si gioca Triestina-Trento, primo turno Coppa Italia SerieC

La partita tra Triestina-Trento si disputerà sabato 21 agosto 2021 alle ore 18:30, allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La vincente della sfida affronterà nel secondo turno la vincente della partita tra Renate e Seregno per ottenere un pass per gli ottavi di finale del torneo.

Rai Sport o Eleven Sport? Ecco dove vedere Triestina Trento Coppa Italia Serie C

La partita tra Triestina-Trento sarà visibile in esclusiva in streaming su Eleven Sport. Il match sarà disponibile attraverso l’applicazione ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web e tramite YouTube.