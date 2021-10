Dopo la pesante sconfitta rimediata in trasferta contro il Palermo (3-0), il Foggia si prepara ad affrontare il Monopoli in un derby valido per la nona giornata di campionato di Serie C girone C. Foggia-Monopoli si prospetta un match equilibrato e interessante tra due delle compagini più accreditate a lottare per i vertici della classifica di questo Girone di Serie C. Al momento, dopo queste prime otto giornate, il Foggia si trova con 12 punti; il Monopoli a quota 13 punti ed è terzo insieme ad altre quattro squadre (Palermo, Turris, Taranto e Virtus Francavilla). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Foggia-Monopoli streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match.

Dove vedere Foggia-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Foggia-Monopoli, match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 14.30 di Domenica 17 Ottobre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Foggia-Monopoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro su Antenna Sud (numero 13 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata) e in streaming gratis sul sito della stessa emittente televisiva.