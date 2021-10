Serie C: dove vedere Pro Sesto Padova? Rai o Eleven Sports?

Dove vedere Pro Sesto-Padova. Mercoledì 20 ottobre alle ore 18:00, allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni andrà in scena lo scontro tra i lombardi e i veneti. La formazione crociata arriva al match forte del primo posto in classifica. Ieri, infatti, la squadra allenata da mister Pavanel, ha battuto il Trento per 2 a 1, consolidando il primato. I padroni di casa, attualmente ultimi, giungono con l’autostima rinfrancata dopo la vittoria per 2 a 1 in casa del Piacenza. Gli uomini di Simone Banchieri, dovranno confermarsi per allungare la striscia consecutiva di risultati positivi. La Pro Sesto, per la partita, dovrà fare a meno del centrocampista Jacopo Gianelli, infortunatosi al menisco lo scorso 13 ottobre. Il Padova,si affiderà ai gol dei suoi prolifici attaccanti per dare continuità al momento magico; l’allenatore biancorosso, tuttavia, dovrà lavorare sulla manovra difensiva visto che, nelle ultime cinque gare, la sua porta è stata sempre violata.

Dove vedere Pro Sesto-Padova? Rai, Eleven Sports o Sky?

La partita potrà essere vista Eleven Sports e Sky (canale 259 del satellite). Per poter seguire le giocate delle due squadre, dunque, è necessario aver sottoscritto un valido abbonamento. Scaricando le apposite app su smartphone e tablet da un qualsiasi store, inoltre, sarà possibile sintonizzarsi sulla partita da dispositivo mobile.