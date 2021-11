Dopo i tre pareggi rimediati in campionato contro Bari (1-1), Taranto (1-1) e Picerno (1-1), il Foggia si prepara ad affrontare la Fidelis Andria in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Foggia-Fidelis Andria si prospetta un match interessante in cui le due compagini si daranno battaglia per accedere al turno successivo di questa importante competizione. Il Foggia, in campionato, si trova alla quinta posizione in classifica a quota 18 punti (a -4 dal Monopoli, secondo); la Fidelis Andra invece al penultimo posto a quota 9 punti. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Foggia-Fidelis Andria, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud 13? Dove vedere il match.

Foggia-Fidelis Andria, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud 13? Dove vedere il match

Foggia-Fidelis Andria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, si giocherà allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia a partire dalle ore 20.30 di Mercoledì 3 Novembre 2021. Questo match verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022 (compresa la Coppa Italia). Per poter godere delle emozioni del match Foggia-Fidelis Andria quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per questa partita non è quindi disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud 13.