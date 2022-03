Serie C dove vedere Cesena Reggiana: diretta TV in chiaro e streaming, Rai, Sky o Eleven Sport?

Serie C, ecco dove vedere il posticipo Cesena Reggiana. Scopriamo in che modo sarà possibile seguire la sfida in diretta TV in chiaro, se su Eleven Sport, Rai oppure Sky.

Scontro di altissima quota al Manuzzi che vede impegnate la seconda e la terza forza del campionato. I bianconeri di Mister Viali vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Pescara e fortificare il loro 3° posto in classifica. La Reggiana spera ancora di poter riacciuffare il Modena, distante solo 3 lunghezze, e giocarsi fino alla fine la promozione in Serie B.

Cesena – Reggiana big match della Serie C. Ecco dove vedere la sfida del Manuzzi

Cesena-Reggiana si giocherà al Dino Manuzzi di Cesena lunedì 21 marzo 2022. Il calcio d’inizio è stato programmato per le ore 21.00.

Ecco dove vedere la sfida tra Cesena e Reggiana: in diretta tv, per gli abbonati, su Eleven Sports: sarà possibile scaricare l’app dedicata su una smart tv di ultima generazione oppure dopo aver collegato il proprio televisore ad un dispositivo come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il posticipo di Serie C si potrà seguire in chiaro anche sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai Sport, al numero 58 del digitale terrestre, oppure in streaming su RaiPlay.