Serie C in diretta TV o streaming: ecco dove vedere Palermo Fidelis Andria

Nel turno infrasettimanale della Serie C al Renzo Barbera si gioca un match molto interessante e che riserva grande spettacolo, scopriamo dove vedere Palermo Fidelis Andria e in che modo poter seguire il match del terzo campionato italiano. Il Palermo vuol dare continuità ai propri risultati forte della vittoria in trasferta ad Avellino. La Fidelis Andria non ci sta a recitare la parte della vittima sacrificale.

Per l’occasione la società siciliana ha messo in vendita biglietti ad 1 euro per permettere una grande presenza di pubblico che potrà trascinare i rosanero alla vittoria.

Al Barbera il match infrasettimanale della Serie C: ecco dove seguire Palermo Fidelis Andria

Il campionato di Serie C entra nel vivo e quindi ecco dove vedere le gare che ne determinano la classifica, tra queste il match Palermo Fidelis Andria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di mercoledì 16 marzo ela partita sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.com).

Eleven Sport è una piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C. Per vedere la partita su Eleven Sport bisogna abbonarsi. E’ possibile scegliere di sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale.