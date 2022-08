Ripescaggi Serie C: ufficiale la decisione della FIGC

La decisione della FIGC in merito ai ripescaggi in Serie C premia Fermana e Torres. La Federazione attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, annunci il suo verdetto a seguito del pronunciamento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso per la riammissione del Teramo e del Campobasso. Alle società ripescate che possono ora concentrarsi sul calciomercato, la FIGC concede ulteriori giorni per procedere al completamente degli adempimenti necessari all’iscrizione.

Ripescaggi Serie C: il comunicato della FIGC

Nel comunicato ufficiale firmato dal Presidente Gravina si delibera:

a) di concedere alle società Fermana F.C. S.r.l. e Torres S.r.l. il termine del 19 agosto 2022, per effettuare gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, Titolo III), punto 2), lett. a.1), a.2), a.3), b), c), d), e.1), e.2), f), g) e h);

b) di concedere alle società Fermana F.C. S.r.l. e Torres S.r.l. il termine del 19 agosto 2022, per la conferma quali giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico dei calciatori appartenenti alla classe 2003;

c) di concedere alla società Fermana F.C. S.r.l. il termine del 19 agosto 2022 per effettuare gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, Titolo I), par. IV), lett. A), punti 1), 2) e 3).