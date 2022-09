Serie C, dove vedere Catanzaro-Messina: diretta TV, streaming ed Eleven Sport

Ecco dove vedere Catanzaro-Messina partita del Campionato nazionale di Serie C in diretta TV e streaming. Si tratta di un match molto delicato, il classico testa-coda, che mette di fronte due compagini dal passato glorioso e che si trovano adesso a vivere una situazione di classifica molto differente. Il Catanzaro secondo in classifica insegue, come quasi ogni anno, il sogno promozione in Serie B che manca dalla stagione 2005/2006 e proverà a tornare ad aggiudicarsi i 3 punti dopo il pareggio deludente contro il Cerignola. Il Messina dal canto suo è fermo ad 1 punto in classifica dove occupa tristemente l’ultima posizione dopo quattro giornate di campionato. I siciliani hanno disperatamente bisogno di un risultato positivo per risollevare ambiente e morale.

Si tratta di due piazze che mancano ormai da troppo tempo dal panorama calcistico nazionale che conta. Ogni anno sembrerebbe quello giusto per tornare a fare un salto di qualità importante ed invece per adesso l’approdo alla Serie B è sempre stato rimandato. Si prospetta una gara spettacolare e combattuta. Certamente i tifosi regaleranno il consueto spettacolo sugli spalti.

Serie C, dove vedere Catanzaro-Messina: un testacoda tra squadre che vogliono tornare grandi

Il match si disputerà sabato 24 settembre alle ore 20:30 al Nicola Ceravolo di Catanzaro e non è prevista la trasmissione della partita in diretta TV e streaming gratuita. Sarà però possibile seguire il match su Eleven Sport, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. L’applicazione può essere scaricata da Smartphone e Tablet oppure seguire la partita direttamente dal PC collegandosi al sito www.elevensport.it