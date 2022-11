Serie C, dove vedere Messina-Potenza streaming e diretta TV Rai Sport?

I Mondiali di calcio in Qatar non fermano il regolare svolgimento del campionato italiano di Serie C, ecco dove vedere il sentito match Messina-Potenza in diretta televisiva e live streaming. Entrambe le compagini navigano in acque poco raccomandabili e tenteranno con una vittoria di provare a dare un segnale forte al loro campionato. Il Messina è penultimo con appena dieci punti e conta di poter accorciare proprio sul Potenza che con i suoi 14 punti è appena fuori dalla zona retrocessione. Un successo dei padroni di casa accorcerebbe e non di poco una classifica che si fa sempre più incerta per un campionato assolutamente combattuto.

L’ultimo precedente tra le due squadre su questo terreno risale a febbraio di quest’anno quando i giallorossi siciliani si imposero con un secco 2-0. In quel match andarono a segno per il Messina Piovaccari in apertura e Fofana nel recupero del secondo tempo.

Dove vedere Messina-Potenza: al San Filippo – Franco Scoglio si lotta per la salvezza

Il match Messina-Potenza, valido per la 14^ giornata del girone C di Serie C, si giocherà domenica 20 novembre alle ore 14:30 e non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è www.elevensports.it ed in cui basta registrarsi gratuitamente e poi sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 7,99 euro oppure annuale al costo di 69,99 euro.