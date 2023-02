Serie C, le probabili formazioni di Foggia-Juve Stabia: rossoneri per dimenticare la Coppa

Dopo le fatiche della Coppa Italia di Serie C torna il campionato e per i rossoneri di Fabio Gallo è tempo di una grande sfida, scopriamo le probabili formazioni di Foggia-Juve Stabia.

C’è da smaltire la grande delusione maturata dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C. Moltissimi tifosi avevano raggiunto il “Mocagatta” di Alessandria per sostenere i propri beniamini e il gol iniziale di Costa aveva fatto pensare ad una notte di festa. Purtroppo però ci ha pensato il baby olandese Huijsen (classe 2005 e futuro radioso) a rimettere in senso la gara con una doppietta. Decisivi i calci di rigore: Di Noia sbaglia, Iacolano no e per il Foggia è una serata amarissima.

Foggia-Juve Stabia, le probabili formazioni: torna Peralta dal 1′

Gallo non vuol stravolgere la formazione che bene ha fatto a Crotone e sta pensando ad una sola variazione in attacco. Pochesci cambierà invece qualcosa per provare a mettere in difficoltà il Foggia.

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Leo, Di Pasquale, Rutjens; Garattoni, Schenetti, Petermann, Frigerio, Rizzo; Peralta, Ogunseye.

A disp. Nobile, Pirrò, Kontek, Iacoponi, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna.

All. Gallo.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Barosi, Maggioni, Altobelli, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Maselli, Ricci, Silipo, Zigoni, Pandolfi.

A disp. Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Guarracino, Bentivegna, Moreschini, Berardocco, Picardi, Vimercati,Gerbo, Peluso, Volpe, Rosa, D’Agostino.

All: Sandro Pochesci.

Scopri dove vedere Foggia-Juve Stabia, match di cartello della 28.a giornata del campionato di Serie C girone C.