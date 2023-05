Foggia-Potenza, diretta tv e streaming live. Dove vedere Playoff Serie C

Iniziano i playoff di Serie C per il Foggia di Delio Rossi, ecco dove vedere Foggia-Potenza in diretta tv e streaming live. In virtù del miglio piazzamento in classifica basterà un pareggio ai satanelli pugliesi per passare il turno.

Il Foggia ha dovuto attendere più del previsto per conoscere la propria avversaria in questa prima gara degli spareggi a causa del ritardo con cui questi hanno preso il via. Un’attesa determinata dalla sentenza che ha riguardato il Siena e che tutta kla Serie C ha dovuto attendere. Il Potenza ha raggiunto questo secondo turno grazie alla vittoria un pò a sorpresa contro l’AZ Picerno per 1-0. Le due squadre avevano chiuso la regular season staccate di ben 11 lunghezze.

Si tratterà del terzo incrocio stagionale dopo che le due squadre si sono già affrontate due volte in campionato. Il Foggia ha avuto la meglio per 3-0 in casa e ha pareggiato 1-1 a Potenza.

Foggia-Potenza, dove vedere playoff di Serie C

Foggia-Potenza si disputerà domenica 14 maggio alle ore 18:00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. La gara è valida per il secondo turno dei Playoff di Serie C e sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, il grande calcio internazionale e una selezione di partite di Serie C trasmesse da Eleven Sports. Attiva ora.