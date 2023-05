Padova-Pergolettese diretta tv e streaming live. Dove vedere playoff Serie C

Al via tra mille incertezze i playoff di Serie C con la gara Padova-Pergolettese, ecco dove vedere il match che vale l’accesso al secondo turno dei playoff del girone A. Se il Padova non è nuovo a risultati di questo genere visti anche i trascorsi recenti nelle serie maggiori, per la Pergolettese questa qualificazione rappresenta un traguardo di grande prestigio.

Il Padova arriva a questi spareggi forte del quinto posto in classifica. Maturato con 59 punti figli di 15 vittorie, 14 pareggi e appena 9 sconfitte. Per i biancoscudati quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro di regular season che li pongono al ruolo di mina vagante di questi playoff. La Pergolettese invece arriva a questa gara dopo la sconfitta contro la Triestina e grazie al contemporaneao KO della Juventus Next Generation contro la Virtus Verona. Per i cremaschi un cammino che li ha portati all’11° posto in classifica (ultimo utile per l’accesso ai playoff). Frutto di 51 punti ottenuti grazie a 14 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte.

Da regolamento al Padova basterà un pareggio per superare il turno in base al miglior piazzamento in classifica e questo fa pendere nettamente a favore il borsino della qualificazione, anche se l’ultimo precedente parla di una vittoria per 3-0 della Pergolettese proprio all’Euganeo di Padova.

Dove vedere Padova-Pergolettese: al via i playoff

Padova-Pergolettese si giocherà giovedi 11 maggio alle ore 20:30 presso lo Stadio Euganeo di Padova. Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali.

Inoltre a partire dal mese di gennaio Eleven Sports è disponibile nell’offerta di DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili

Padova-Pergolettese 0-3, le immagini dell’ultima sfida