Playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti del 1° turno nazionale

Archiviati i primi due turni dei Playoff di Serie C è arrivato il momento di conoscere gli accoppiamenti della prima fase nazionale degli spareggi per la promozione in Serie B. Ecco come sono andati i sorteggi che hanno delineato le cinque gare del 1° turno nazionale.

Le dieci squadre in questione sono state divise in due gruppi, le teste di serie e le non teste di serie. Tra le prime spiccano le squadre terze classificate delle regular season come Lecco, Virtus Entella e Pescara alle quali sono state aggiunte il Vicenza (vincitore della Coppa Italia di Serie C contro la Juventus Next Gen) e il Foggia (miglior classificata della regular season tra le qualificate dai turni dei gironi). Queste squadre avranno il vantaggio di giocare il ritorno in trasferta e di poter accedere al turno successivo anche in caso di parità.

Ad attenderle c’erano le non teste di serie: Ancona, Virtus Verona, Gubbio, Audace Cerignola e Pro Sesto.

Playoff Serie C, gli accoppiamenti del 1° turno nazionale

L’urna designata ha decretato questi accoppiamenti:

ANCONA-LECCO

VIRTUS VERONA-PESCARA

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA

PRO SESTO-VICENZA

GUBBIO-ENTELLA

Le gare di andata si giocheranno giovedi 18 maggio con orario ancora da concordare su diversi campi. Il ritorno è previsto invece nella giornata di lunedi 22 maggio a campi, naturalmente, invertiti.