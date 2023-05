Virtus Entella-Gubbio diretta tv e streaming live: dove vedere Playoff Serie C

Ritorno del primo turno dei Playoff di Serie C, ecco dove vedere Virtus Entella-Gubbio in diretta tv e streaming live. All’andata una delle sorprese più grandi delle cinque sfide in programma con il Gubbio che ha nettamente sconfitto per 2-0 la Virtus Entella, resistendo in 10 uomini per tutta l’ultima mezzora di gioco.

Servirà una grande gara all’Entella per impattare o superare le due reti di svantaggio e far valere il miglior piazzamento della regular season. I liguri sono una delle squadre favorite per la promozione eppure hanno pagato pesantemente dopo questa prima sfida. Per il Gubbio invece una favola che sembra prendere corpo dopo la grandissima prestazione fornita tra le mura amiche. Adesso servirà replicare l’intensità tecnico-fisica anche nella gara di ritorno sul difficilissimo campo di Chiavari.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C

Ecco dove vedere Virtus Entella-Gubbio in diretta tv e streaming live

Virtus Entella-Gubbio si disputerà lunedi 22 maggio alle ore 20:30 presso lo stadio comunale di Chiavari. Il match sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, il grande calcio internazionale e una selezione di partite di Serie C trasmesse da Eleven Sports. Attiva ora.

Gubbio-Virtus Entella 2-0, le immagini della gara d’andata