Arzignano-Mantova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Arzignano-Mantova è valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie C. Ecco dove poter seguire la sfida tra le due squadre in diretta televisiva e streaming live. Atteso un grande spettacolo per questo secondo appuntamento con la terza serie del calcio italiano

Arzignano-Mantova si giocherà domenica 10 settembre alle ore 18:30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano in provincia di Vicenza. La sfida tra le due squadre è il secondo impegno stagionale in campionato per entrambe. Scopriamo dove poter seguire questo incontro in diretta televisiva e in streaming live.

I precedenti tra le due squadre sono in totale appena 3. Lo scorso anno si sono affrontate per la prima volta tra i professionisti conquistando una vittoria per parte con lo stesso punteggio di 1-0. Il primo precedente risale alla stagione 2017/2018 durante i playoff di Serie D, di cui sono usciti da poco i gironi, e fu l'Arzignano ad imporsi con un perentorio 5-2.

Arzignano-Mantova: le probabili formazioni della sfida

L'Arzignano deve rialzarsi dopo il 4-0 subito contro il Legnago nella prima giornata di campionato e mister Bianchini medita qualche novità nella formazione iniziale. Il Mantova ha impattato per 1-1 tra le mura amiche contro il Padova, una delle squadre maggiormente accreditate alla disputa dei playoff.

Arzignano (4-3-1-2): Raina; Cariolato, Molnar, Piana, Gemignani; Lakti (Centis), Bordo, Antoniazzi; Lunghi; Cazzadori, Parigi (Grandolfo).

All. Giuseppe Bianchini.

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Muroni, Bani, Trimboli; Galuppini, Monachello, Fiori.

All. Davide Possanzini

Dove vedere Arzignano-Mantova in tv e streaming

Arzignano-Mantova si giocherà domenica 10 settembre alle ore 18:30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano in provincia di Vicenza. Sarà possibile vedere la gara in diretta tv su uno dei canali di Sky Sport. Per tutti gli abbonati è previsto anche il servizio streaming attraverso l'App Sky Go che potrà essere scaricata su un qualsiasi dispositivo mobile. Ecco dove vedere tutta la Serie C 2023/2024.

La gara sarà disponibile sempre in diretta streaming anche su NOW TV.

Arzignano-Mantova 0-1, le immagini della scorsa stagione