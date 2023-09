Giana Erminio-Vicenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Giana Erminio-Vicenza è una gara valevole per la seconda giornata di Serie C. In concomitanza con le gare delle nazionali non si ferma la terza serie italiana, ecco dove poter seguire l'incontro in diretta. Due squadre dalle grandi ambizioni che cercheranno entrambe la vittoria

Giana Erminio-Vicenza si disputerà domenica 10 settembre alle ore 16:15 presso lo stadio comunale di Gorgonzola (MI). La gara rappresenta il secondo impegno stagionale in Serie C per entrambe le squadre. Entrambe inserite in questo Girone inseguono rispettivamente i propri obiettivi stagioni.

La Giana Erminio vuol rafforzare la sua partecipazione a questa categoria attraverso una stagione solida e tranquilla. Il Vicenza è solitamente abituato a frequentare categorie superiori e parte con l'intento di guadagnare la promozione in Serie B.

Probabili formazioni della sfida

Nel primo incontro la Giana Erminio ha già conquistato i tre punti andando a vincere per 2-1 sul terreno della Pro Patria, mentre il Vicenza non ha saputo scardinare il muro dell'Albinoleffe facendosi inchiodare sullo 0-0.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Lamesta, Franzoni, Marotta, Pinto, Groppelli; Fumagalli T., Verde (Fall).

All. Chiappella

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Cavion, Proia (Greco); Costa; Ferrari, Rolfini (Pellegrini).

All. Diana

Dove vedere Giana Erminio-Vicenza in tv e streaming

Giana Erminio-Vicenza si disputerà domenica 10 settembre alle ore 16:15 presso lo stadio comunale di Gorgonzola in provincia di Milano. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva sui canali di Sky Sport per tutti gli abbonati al servizio. Si potrà guardare il match anche in streaming attraverso l'App Sky Go, scaricandola su un qualsiasi dispositivo mobile. Ecco dove vedere tutte le gare del campionato nazionale di Serie C.

La gara sarà trasmessa sempre in live streaming anche dalla NOW TV.

Giana Erminio-Vicenza 0-1, l'ultimo confronto tra le due squadre