Juve Next Gen-Recanatese rinviata al 27 settembre. Ecco il motivo ufficiale

Juve Next Gen-Recanatese è valevole per la seconda giornata del girone A della Serie C. Inizialmente programmata per il giorno 8 settembre sarà rinviata al giorno 27 settembre. Ecco le motivazioni di questa decisione e la nuova collocazione e il nuovo orario della sfida

Juve Next Gen-Recanatese si disputerà mercoledi 27 settembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria (in foto lo Juventus "Allianz" Stadium, dove gioca la prima squadra bianconera). La gara era prevista inizialmente per venerdi 8 settembre sempre al Moccagatta ma ha subito uno slittamento a causa dei molteplici impegni con le proprie nazionali dei calciatori della Juve Next Gen.

La seconda squadra bianconera è infatti una fucina importantissima per molte nazionali europee e non solo. Soprattutto le selezioni giovanili attingono a piene mani tra i tanti talenti della squadra allenata da Brambilla.

Juve Next Gen-Recanatese rinviata: tutti i convocati dei bianconeri

Saranno ben 7 i convocati della Juve Next Gen per questa tornata di impegni internazionali delle nazionali. Questa situazione ha spinto la Lega di Serie C a spostare la gara contro la Recanatese. Ecco nel dettaglio chi sono i ragazzi che lasceranno il ritiro bianconeri per rispondere alla convocazione della propria nazionale:

ITALIA UNDER 21 (Turicchia) Qualificazioni europee anche per gli Azzurrini: l’8 alle 16 italiane a Jurmala contro la Lettonia, il 12 alle 18.45 a Sakarya contro la Turchia;

TURCHIA UNDER 21 (Yildiz) Oltre al “derby” bianconero con l’Italia, la Under di Yildiz si gioca un match di qualificazioni europee di categoria contro l’Irlanda a Cork l’8 settembre alle 20.30;

BOSNIA ERZEGOVINA UNDER 21 (Muharemovic) Qualificazioni europee: il 7 alle 18.45 contro la Slovenia, il 12 alle 18 contro l’Austria in trasferta;

OLANDA UNDER 19 (Huijsen) Sfida in amichevole all’Italia Under 19 l’11 settembre alle 16.30;

ITALIA UNDER 20 (Hasa, Stivanello) Due partite valide per la U20 Elite League: Germania-Italia il 7 settembre alle 17 e Repubblica Ceca-Italia, l’11 settembre alle 17;

BELGIO UNDER 19 (Nonge) Amichevole contro i pari età della Scozia, il 6 settembre alle 16.

