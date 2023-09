Mantova-Padova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Mantova-Padova inaugura la stagione di Serie C per entrambe le squadre. Andiamo a vedere dove seguire in diretta televisiva e streaming live l'importante appuntamento della terza serie calcistica nazionale. Importanti novità sulla trasmissione degli incontri e quello che c'è da sapere su ogni singolo match

Mantova-Padova si giocherà lunedi 4 settembre 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Danilo Martelli di Mantova. La gara è il posticipo della prima giornata del girone A della Serie C. Di fronte due compagini che saranno certamente protagoniste di questa lunghissima stagione della terza serie nazionale, iniziata tra l'altro in ritardo a causa delle note vicende legate alla composizione dei campionati.

Mantova-Padova, come arrivano le due squadre al via stagionale

Sia Mantova che Padova sono ormai presenza fissa del Girone A della Serie C. Un girone in cui è stata inserita la seconda formazione B di una squadra di Serie A. Dopo la Juventus Next Gen (quest'anno nel girone B, impegnata contro il Pescara) toccherà all'Atalanta infatti battezzare la squadra di "sviluppo" dei giovani provenienti dal vivaio.

Il Mantova arriva a questo primo impegno ufficiale dopo aver svolto due amichevoli contro il Brescia (vittoria per 3-0) e contro il Rimini (2-2 il risultato finale). Il Padova invece arriva dal test di inizio agosto contro la Clodiense vinto per 4-1, dalla vittoria sulla Luparense per 3-1 e dall'ultimo test contro il Mezzolara chiuso sul 4-1.

Le probabili formazioni

MANTOVA: Festa, Bani, Mensah, Burrai, Debenedetti (Monachello), Wieser, Brignani, Galuppini, Cavalli, Radaelli (Bragantini), Panizzi.

All.Possanzini

PADOVA: Zanellati, Belli, Ilie, Kirwan, Delli Carri, Radrezza (Fusi), Capelli, Varas (Franchini), Bortolussi, Dezi, Russini.

All. Torrente

Dove vedere Mantova-Padova in tv e in streaming

Mantova-Padova si giocherà lunedi 4 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Martelli di Padova, posticipo della prima giornata di Serie C girone A.

Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su Sky Sport abbonandosi al servizio. Per gli abbonati è prevista anche la possibilità di seguire l'incontro in streaming sull'App Sky Go, scaricandola su un qualsiasi dispositivo mobile. Da quest'anno la Serie C è disponibile sempre in diretta streaming su NOW TV, potendo acquistare l'evento anche singolarmente.