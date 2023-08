Pescara-Juve Next Gen diretta tv e streaming Sky, DAZN o NOW? Dove vedere Serie C

Scatta il campionato nazionale di Serie C con Pescara-Juve Next Gen, subito una sfida che promette grande interesse e certo spettacolo. Entrambe le squadre arrivano nel Girone B dopo che lo scorso anno militavano rispettivamente nel girone A i bianconeri e nel C i biancocelesti. Scopriamo dove poter vedere la Serie C in questa stagione 2023/2024

Pescara-Juve Next Gen è anche l'ennesima sfida tra il tecnico degli abruzzesi Zdenek Zeman (in foto ai tempi del Lecce) e la Juventus. Un rapporto spesso condito da accuse e sospetti che ingannano il legame che il boemo ha con la vecchia signora di cui lo zio è stato in tempi remoti apprezzato tecnico. Parte una Serie C ancora profondamente legata alle situazioni in sospeso di Brescia, Lecco e Perugia che hanno passato un'estate in cui la propria posizione è stata più volte sballottata tra la partecipazione al campionato cadetto di Serie B oppure alla Serie C.

Il Pescara è tra le accreditate alla promozione diretta. Anche la Juve Next Gen punta forte ai playoff e il tecnico Brambilla avrà anche il gravoso compito di far emergere dalla seconda squadra bianconera i nuovi Yildiz, Huisen e Barrenechea.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Manu, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Cangiano.

All. Zdenek Zeman

Juventus Next Gen: Garofani, Mulazzi, Turicchia, Poli, Muharemovic, Savona, Maressa, Nonge, Guerra, Hasa, Mbangula.

All. Massimo Brambilla

Dove vedere Pescara-Juve Next Gen in tv e streaming

Pescara-Juve Next Gen si disputerà sabato 2 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva e in streaming live su Sky Calcio. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento ed è possibile seguire gli eventi della Serie C anche sull'apposita App da scaricare su un qualunque dispositivo mobile.

Da quest'anno le gare di Serie C non saranno più trasmesse da Eleven Sport ma si potranno vedere su NOW TV e su DAZN sempre attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN

