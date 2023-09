Rimini 2023/2024: tanto entusiasmo per il nuovo corso targato Raimondi

E' iniziata la nuova stagione del Rimini 2023/2024 guidato dall'argentino Diego Gabriel Raimondi in panchina con tanto entusiasmo e grande fiducia da parte di tutto l'ambiente. Andiamo a scoprire tutte le novità tecniche e strutturali dei romagnoli, che si candidano a possibile sorpresa del Girone A di Serie C.

Il Rimini 2023/2024 riparte da Diego Gabriel Raimondi in panchina e dall'entusiasmo di una piazza desiderosa di tornare a respirare l'aria del grande calcio. Di fronte il girone più difficile della Serie C con autentiche corazzate come avversari ma anche la consapevolezza che il lavoro iniziato questa estate può, con pazienza e determinazione, portare i suoi frutti.

Lo scorso anno il Rimini guidato da Gaburro chiuse al 9° posto in classifica fermandosi poi al primo turno dei playoff sconfitto con merito dal Pontedera. In Coppa Italia di categoria invece dopo aver fatto fuori Ancona e Cesena è toccato al Vicenza (poi vincitore della coppa) estromettere i romagnoli ai calci di rigore negli ottavi di finale.

Calciomercato Rimini 2023/2024: operazioni in entrata e in uscita

ACQUISTI:

nome età naz da Davide Lamesta Ala destra 23 Alessandria Serie C - A Linas Megelaitis Mediano 24 Viterbese Claudio Morra Punta centrale 28 Piacenza Serie D - D Iacopo Cernigoi Punta centrale 28 Crotone Serie C - C Christian Langella Centrale 23 Cerignola Serie C - C Alessandro Lombardi Centrale 23 Reggina Matteo Gorelli Difensore centrale 32 San Donato Serie D - E Leonardo Ubaldi Punta centrale 24 Pisa Serie B Dion Ruffo Luci Centrale 22 Bologna Serie A Francesco Semeraro Terzino sinistro 22 Gubbio Serie C - B Edoardo Colombo Portiere 22

Cavese Serie D - H Samuele Rosini Centrale 20 Orvietana Serie D - E Davide Acampa Centrocampista di sinistra 20 Napoli U19 Primavera 2 - B Mattia Leoncini Centrale 18 Spezia U19 Primavera 2 - B Lorenzo Didio Punta centrale 18 Pescara U19 Primavera 2 - B Gabriele Capanni Ala sinistra 22 Ternana Serie B Daniele Iacoponi Ala sinistra 21 Parma Serie B Pietro Passador Portiere 20 Torino U19 Primavera 1 Luca Stanga Difensore centrale 21 Lecco Serie B Alessandro Selvini Punta centrale 19 Frosinone U19 Primavera 1 Evan Bouabre Terzino destro 19

Frosinone U19 Primavera 1 Cristian Jashari Portiere 17

Sassuolo U17 Under 17 - B Federico Marchesi Centrale 24 Pro Sesto Serie C - A Alessandro Diotallevi Terzino destro 19 Rimini U19 Marcello Sereni Ala sinistra 26 Fiorenzuola Serie C - A Lorenzo Lo Duca Terzino destro 19 United Riccione Serie D - D

CESSIONI:

nome età naz a Kevin Haveri Terzino sinistro 21 Torino Serie A Claudio Santini Seconda punta 31 Virtus Entella Serie C - B Lorenzo Laverone Terzino destro 34 Fermana Serie C - B Gianmarco Gabbianelli Ala destra 29 Aglianese Serie D - D Vasco Regini Terzino sinistro 32

Sestri Levante Serie C - B Simone Tonelli Trequartista 32 United Riccione Serie D - F Tommaso Panelli Difensore centrale 29 Sorrento Serie C - C Marcello Sereni Ala sinistra 27 Pro Sesto Serie C - A Andrea Zaccagno Portiere 26 Torres Serie C - B Andrei Tanasa Mediano 32 Pistoiese Serie D - D Federico Mencagli Punta centrale 32 Ostiamare Serie D - E Giammario Piscitella Ala sinistra 30 Pistoiese Serie D - D Mattia Rossetti Punta centrale 27 Potenza Serie C - C Philip Serpe Difensore centrale 20

Villa Valle Serie D - B

Non faranno parte del Rimini 2023/2024 neanche i calciatori Pasa, Rosso, Lo Duca, Acquistapace e Lazzarini tutti svincolati dal club romagnolo. Sono tornati invece al club di appartenenza per fine prestito Biondi, Vano, Sandri, Rossetti, Galeotti e De Rinaldis.

Un mercato quello del Rimini volto a ringiovanire la rosa attraverso ragazzi provenienti dalla Primavera che potranno portare, una volta amalgamati, tanto entusiasmo e freschezza. Da segnalare le due operazioni molto importanti per le finanze del club che hanno visto uscire Haveri al Torino per 300 mila euro e Santini alla Virtus Entella per 200 mila euro.

Rimini 2023/2024: lo staff della prima squadra

Mister Diego Gabriel Raimondi arriva dal suo incarico come collaboratore tecnico dell'Uruguay, ma prima ancora dalle esperienze a Bologna e Torino. Da calciatore viene ricordato per la sua lunga militanza nel Pisa di cui è stato anche capitano. Ecco tutto lo staff al completo:

DIEGO GABRIEL RAIMONDI (allenatore)

MAURIZIO TACCHI ( collaboratore tecnico)

MASSIMO DI PASQUALE (allenatore dei portieri)

SANDRO FARINA (responsabile area atletica)

ALBERTO GALDIOLO (preparatore atletico)

FILIPPO D'ALESIO (Match Analyst)

ANTONIO COLOMBO (fisioterapista)

CRISTIAN TOMASSINI (fisioterapista)

Il compito di questo staff sarà quello di creare un contesto di gioco in breve tempo in modo da poter affrontare con efficacia ogni avversario. Più a lungo termine l'inserimento dei molti ragazzi di talento arrivati durante la finestra di calciomercato. Un lavoro non semplice ma che merita l'appoggio di società e tifoseria con la consapevolezza che soltanto il tempo potrà determinarne la riuscita.

Rimini-Arezzo 1-2: sfortunato esordio casalingo