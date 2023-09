Vicenza-Pergolettese diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Scatta il sabato della Serie C con Vicenza-Pergolettese una gara che può riservare sorprese nonostante il differente blasone tra le due compagini. Scopriamo come poter vedere il match del Romeo Menti in diretta televisiva o in alternativa in streaming live

Vicenza-Pergolettese si gioca domani 24 settembre 2023 alle ore 16:15 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza. Scopriamo come poter seguire in diretta televisiva e streaming questo importante match. La gara è valevole per la giornata numero 5 del girone A della Serie C.

Il Vicenza arriva all'appuntamento ancora imbattuto forte delle due vittorie e dei due pareggi ottenuti in questo inizio di stagione. E' una delle sei squadre del girone che non hanno ancora perso assieme a Mantova, Virtus Verona, Trento, Renate e Padova. La Pergolettese dista appena 1 punto in classifica grazie ad un percorso quasi speculare se non fosse per la sconfitta di Lumezzane.

Probabili formazioni del match

Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemić, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Greco, Costa; Ferrari, Rolfini.

All. Diana.

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Cesarini, Guiu Vilanova.

All. Abbate

Dove vedere Vicenza-Pergolettese in tv e streaming live

Vicenza-Pergolettese si disputerà domenica 24 settembre alle ore 16:15 presso lo stadio comunale Romeo Menti di Vicenza. Il match non sarà visibile in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Vicenza-Pergolettese 2-0, le immagini dell'ultimo precedente al Menti