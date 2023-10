Albinoleffe-Virtus Verona diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Dopo una settimana contraddistinta da alcuni recuperi dei vari gironi della Serie C torna il terzo campionato italiano nel weekend con l'anticipo del venerdi sera Albinoleffe-Virtus Verona. Ecco dove sarà possibile vedere il match in diretta tv e streaming

Albinoleffe-Virtus Verona si giocherà venerdi 13 ottobre alle ore 20:45 presso l'AlbinoLeffe Stadium. La gara è valida per la giornata di campionato numero 8 del girone A della Serie C. Andiamo a scoprire come sarà possibile seguire l'atteso match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due squadre arrivano a questo impegno con il morale opposto. L'Albinoleffe arriva da 1 punto conquistato nelle ultime tre gare e cerca riscatto. La Virtus Verona ha vinto l'ultimo incontro disputato e con 14 punti in 7 partite occupa il terzo posto della classifica in coabitazione col Vicenza.

Albinoleffe-Virtus Verona: le probabili formazioni della sfida

ALBINOLEFFE (4-4-2): Marietta, Marchetti, Gatti, Borghini, Gusu, Zanini, Piccoli, Doumbia, Brentan, Zoma, Arrighini.

All. Lopez

VIRTUS VERONA (4-3-3): Sibi, Cabianca, Faedo, Ntube, Daffara, Metlika, Zarpellon, Demirovic, Casarotto, Danti, Gomez.

All. Fresco

Dove vedere Albinoleffe-Virtus Verona in tv e streaming

Albinoleffe-Virtus Verona si giocherà venerdi 13 ottobre alle ore 20:45 presso l'AlbinoLeffe Stadium. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder).

Per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV.

Le immagini dell'ultimo precedente tra le due squadre