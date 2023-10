Audace Cerignola-Benevento diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale di Coppa Italia torna la Serie C con Audace Cerignola-Benevento, gara attesissima sia per le evoluzioni della classifica che per la rivalità in campo. Andiamo a scoprire dove vedere l'interessante incontro in diretta tv e streaming live

Audace Cerignola-Benevento si giocherà in posticipo serale domenica 8 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Domenico Monterisi. La gara è valida per la settima giornata del girone C della Serie C. Andiamo a vedere dove poter seguire il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due compagini sono le uniche del girone ancora imbattute. Il Benevento è una delle candidate alla promozione in Serie B e occupa al momento la seconda piazza mentre l'Audace Cerignola è una bella sorpresa del campionato e con 1 vittoria e 5 pareggi staziona tranquillamente a metà classifica.

Le probabili formazioni del match

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas, Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini, Tascone, Capomaggio, Ghisolfi, D’Ausilio, D’Andrea, Sosa.

All. Tisci

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Talia, Simonetti, Benedetti (Improta); Karic (Ciciretti), Tello; Ferrante (Marotta).

All. Andreoletti

Dove vedere Audace Cerignola-Benevento in tv e streaming

Pertanto sarà possibile seguire il match sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.