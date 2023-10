Avellino-Audace Cerignola diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Non si fermano gli impegni per tutte le squadre della terza serie calcistica nazionale con il turno infrasettimanale che vede di fronte Avellino e Audace Cerignola. Ecco dove sarà possibile seguire l'interessantissimo match di Serie C in diretta televisiva e streaming live

Avellino-Audace Cerignola si giocherà mercoledi 25 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Partenio "Adriano Lombardi" del capoluogo irpino. La gara è valida per il turno infrasettimanale della Serie C girone C, gara che rappresenta la giornata numero 10 del campionato. Ecco dove vedere in diretta televisiva e in streaming live l'atteso confronto tra le due compagini.

In attesa di scoprire i risultati della nona giornata che vedono l'Avellino opposto al Monterosi e l'Audace Cerignola impegnato contro il Latina, ecco come i due team si stanno comportando in stagione. I biancoverdi sono reduci da ben 4 vittorie nelle ultime 5 sfide e sono risaliti fino al 5° posto in classifica precedendo di 1 punto l'Audace Cerignola che però è ancora imbattuto in stagione.

Avellino-Audace Cerignola: precedenti e statistiche giocatori

I precedenti tra le due squadre sono appena due e sono entrambi della passata stagione. In vantaggio al momento gli ospiti grazie alla vittoria ottenuta in casa per 3-1 e al pareggio maturato nello stadio in cui si disputerà la prossima sfida col punteggio di 1-1. I pochi precedenti tra le due squadre sono giustificati dall'assenza dell'Audace Cerignola dalle categorie professionistiche durata 85 anni. I pugliesi infatti sono tornati nella terza serie del calcio italiano lo scorso anno dopo che l'ultima volta era stata nel 1937/1938.

Ecco i migliori marcatori stagionali che prenderanno parte alla sfida:

Lorenzo Sgarbi (Avellino) 4 reti

Giancarlo Malacore (A.Cerignola) 3 reti

Cosimo Patierno (Avellino) 2 reti

Filippo D'Andrea (A.Cerignola) 2 reti

Gabriele Gori (Avellino) 2 reti

Avellino-Audace Cerignola 1-1: le immagini della sfida dello scorso anno

Dove vedere Avellino-Audace Cerignola in tv e streaming

Avellino-Audace Cerignola si giocherà mercoledi 25 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Partenio "Adriano Lombardi" del capoluogo irpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite).

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.