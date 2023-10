AZ Picerno-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C con AZ Picerno-Messina anticipo del venerdi del girone C della terza serie nazionale. Una gara che si prospetta combattuta e molto interessante tra due formazioni chiamate a fare risultato. Ecco dove vedere il match in diretta tv e streamingì

AZ Picerno-Messina si giocherà domani venerdi 20 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Donato Curcio di Picerno. Il match è valido per la giornata di campionato numero 9 del girone C della Serie C. Ecco dove sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming live.

L'AZ Picerno sta disputando un inizio di stagione in linea con le aspettative assestandosi in piena zona playoff con 12 punti raccolti nelle prime otto gare. Il Messina segue staccato di tre lunghezze ma con una partita in meno e quindi potenzialmente a pari punti con i rivali. Un match quindi che vivrà sull'equilibro dei valori e probabilmente sulla destinazione degli episodi.

AZ Picerno-Messina: le formazioni del Curcio

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Gilli, Garcia, Allegretto, Guerra; Gallo, De Ciancio; Vitali, De Cristoforo, Diop; Murano.

All. Longo

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Manetta, Ortisi; Firenze, Frisenna, Scafetta; Emmausso, Plescia, Ragusa.

All.Modica

Dove vedere AZ Picerno-Messina in tv e streaming

AZ Picerno-Messina si giocherà domani venerdi 20 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Donato Curcio di Picerno. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 252 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.