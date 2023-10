AZ Picerno-Taranto diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia C

La Coppa Italia di Serie C riparte con AZ Picerno-Taranto primo turno ad eliminazione diretta della competizione. Andiamo a scoprire come poter vedere in diretta tv e streaming live la gara. Una sfida che promette grande spettacolo con due squadre che vogliono la qualificazione

AZ Picerno-Taranto si giocherà mercoledi 4 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio comunale Donato Curcio di Picerno. La gara è valida per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Andiamo a vedere come poter seguire l'interessante incontro in diretta televisiva e streaming live.

Entrambe le squadre stanno attraversando un buon periodo di forma occupando stabilmente le posizioni avanzate della classifica del girone C della Serie C. Il Taranto deve ancora recuperare una gara ed in caso di vittoria raggiungerebbe proprio l'AZ Picerno a 10 punti in classifica.

Le probabili formazioni del match

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Allegretto, Garcia, Guerra; Savarese, Pitarresi; De Ciancio, Ciko, Vitali; Murano.

All. Longo

TARANTO (3-5-2): Loliva; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Calvano, Fiorani, Romano, Ferrara; Kanoute, Cianci.

All. Capuano

Dove vedere AZ Picerno-Taranto in tv e streaming

AZ Picerno-Taranto si giocherà mercoledi 4 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio comunale Donato Curcio di Picerno. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport in diretta televisiva.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'APP di Sky GO. Dagli ottavi di finale anche NOW TV trasmetterà tutti i match della competizione tramite la propria applicazione.