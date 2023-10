Benevento-Potenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C con le gare del week end, nel girone C spicca la sfida Benevento-Potenza. Ecco dove poter seguire l'attesissimo match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Tutte le informazioni sull'incontro di lunedi

Benevento-Potenza si giocherà lunedi 30 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La gara è valida per il posticipo della giornata numero 11 del campionato nazionale di Serie C girone C. Ecco dove sarà possibile seguire il match in diretta televisiva e streaming live.

Il Benevento non sta entusiasmando anche se lentamente sta recuperando posizioni in classifica. Al momento si trova al 3° posto staccato di 2 lunghezze dalla Juve Stabia capolista. Il Potenza sta rispettando le prievisioni della vigilia occupando stabilmente una posizione nel centro classifica ai margini della zona playoff.

Ecco le probabili formazioni del Ciro Vigorito

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Agazzi, Talia, Improta; Ciano, Kubica; Ferrante.

All. Agostinelli

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Verrengia, Braga, Armini; Gyamfi, Di Grazia, Saporiti, Steffé, Volpe; Asencio, Caturano.

All. Lerda

Dove vedere Benevento-Potenza in tv e streaming

Benevento-Potenza si giocherà lunedi 30 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

In alternativa si potrà seguire l'incontro attraverso i social media di entrambe le società.