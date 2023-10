Coppa Italia Serie C regolamento: 4 squadre già ammesse al secondo turno

Prende il via questa settimana anche la Coppa Italia di Serie C di cui andiamo ad analizzare il regolamento della competizione. Si tratta di una coppa arrivata quest'anno alla sua edizione numero 51 e che nelle ultime edizioni ha regalato grandissimo spettacolo ed eletto vincitrici di valore.

COPPA ITALIA SERIE C REGOLAMENTO. Scatterà martedi 3 ottobre e proseguirà fino a giovedi 5 ottobre il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Saranno impegnate nella competizione tutte le squadre appartenenti ai tre gironi della terza serie nazionale. Sono ammesse direttamente al secondo turno Vicenza, Cesena, Crotone ed Entella che hanno disputato il primo turno della Coppa Italia nazionale.

Lo scorso anno è stato il Vicenza ad imporsi nella doppia finale contro la Juventus Next Generation. I veneti si sono imposti in entrambe le contese. Prima hanno espugnato il Moccagatta per 2-1 e poi hanno sugellato il trionfo con il 3-2 del Romeo Menti. Per il Vicenza si è trattato del secondo successo nella competizione.

Coppa Italia Serie C, il regolamento completo: divisi per territorio

La competizione vedrà la disputa di sei turni complessivi. I primi quattro, fino ai quarti di finali, si disputeranno con gare ad eliminazione diretta, mentre le semifinali e la finale saranno con gare di andata e ritorno. Per i turni ad eliminazione diretta al termine dei 90 minuti di gioco si disputeranno i calci di rigore.

Per determinare l'abbinamento delle squadre e il terreno di gioco sul quale disputare l'incontro ci si avvarrà del sorteggio. Sorteggio che prevede la divisione in quattro gruppo territoriali, con le squadre che saranno abbinate partendo da questa divisione fino agli ottavi di finale. Dai quarti infatti è previsto il sorteggio integrale senza tener conto della territorialità.

In palio il trofeo ma anche i playoff

Il regolamento della Coppa Italia di Serie C prevede che al termine della competizione oltre all'assegnazione del trofeo è prevista anche la partecipazione al primo turno dei playoff nazionali. Questa condizione non potrà essere rispettata se:

la vincente è già promossa in Serie B per piazzamento (primo posto nel proprio girone del campionato); la vincente è già ammessa alla fase nazionale dei playoff per piazzamento (secondo o terzo posto nel proprio girone del campionato); la vincente rinuncia alla partecipazione ai playoff; la vincente si è piazzata nel proprio girone del campionato di Serie C in uno degli ultimi cinque posti (quindi retrocessa direttamente in Serie D, ammessa ai playout oppure salva per distacco).

Al verificarsi di una di queste condizioni il suo posto sarebbe colmato dalla finalista sconfitta in questo torneo o, in subordine, dalla quarta classificata del girone cui appartiene la vincitrice di coppa.

Regolamento Coppa Italia Serie C: la finale dello scorso anno