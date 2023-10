Foggia-Sorrento diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia Serie C

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati dell'ultimo turno di campionato e si torna subito in campo con la Coppa Italia di serie C e con il match Foggia-Sorrento. Andiamo a scoprire dove poter vedere l'interessante incontro in diretta televisiva e streaming live

Foggia-Sorrento si giocherà mercoledi 4 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio comunale di Foggia PIno Zaccheria. La gara è valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024, competizione che assegna secondo il regolamento un posto nei playoff nazionali. Scopriamo dove poter vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Il Foggia arriva all'appuntamento forte di cinque risultati utili consecutivi. Mister Cudini dopo l'iniziale scettiscismo, legato anche alla difficile situazione societaria che ha costretto la squadra ad un raduno posticipato, sembra aver trovato la formula giusta per portare a casa risultati in serie. Per il Sorrento neopromosso una sfida difficile e probabilmente che suscita poco interesse. I campani dovranno concentrarsi soprattutto ad agguantare una salvezza tutt'altro che scontata.

Probabili formazioni del match: turnover per Cudini

Foggia (3-5-2): De Simone; Papazov, Carillo, Di Noia; Vezzoni, Rossi, Marino, Vacca, Antonacci; Idrissou, Embalo.

All. Cudini.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Petito; Scala, Ravasio, Messori.

All. Maiuri

Dove vedere Foggia-Sorrento in tv e streaming

Foggia-Sorrento si giocherà mercoledi 4 ottobre alle ore 20:45 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. La gara valida per il primo turno della Coppa Italia si gioca in gara ad eliminazione diretta. Calci di rigore se il pareggio persiste anche al novantesimo.

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport in diretta televisiva. Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'APP di Sky GO. Dagli ottavi di finale anche NOW TV trasmetterà tutti i match della competizione tramite la propria applicazione.