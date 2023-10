Foggia-Turris formazioni del match: Cudini spera ancora di recuperare 3 titolari

Foggia-Turris probabili formazioni del match dello Zaccheria per la giornata di campionato numero 6 del girone C della Serie C. Scopriamo quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici per questa delicata sfida. Mister Cudini attende buone notizie dall'infermeria rossonera

Foggia-Turris le formazioni del match in programma oggi pomeriggio presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Le due squadre attraversano una buona prima parte di stagione che le sta proiettando entrambe nelle zone alte della classifica del girone C della Serie C.

Per certi versi la presenza di Foggia e Turris nella parte sinistra della classifica può sembrare una sorpresa anche se per diversi motivi. I ragazzi di mister Cudini hanno affrontato un'estate travagliata in cui tutto è stato fatto con estremo ritardo a causa del ricorso presentato per essere ammessi al campionato di Serie B. Il Foggia ha iniziato la stagione soltanto nei primi giorni d'Agosto. La Turris invece sta andando ben oltre le previsioni. Dopo la faticosa salvezza dello scorso anno, sembra poter essere più agevole il compito di questa stagione.

Foggia-Turris formazioni del match: Cudini in ansia per Rizzo

Mirco Cudini sa fare bene con quello che ha a disposizione. Purtroppo però il prezzo da pagare per la vittoria di Catania potrebbe essere alto. Il tecnico foggiano dovrebbe recuperare per la sfida di oggi Garattoni e Marzupio usciti claudicanti dal Massimino. Ansia invece per Rizzo che si era fermato nel riscaldamento della sfida di Catania. Al suo posto prontissimo Salines.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Garattoni (Antonacci), Carillo, Marzupio (Papazov); Rizzo (Salines), Martini, Marino, Di Noia; Peralta; Embalo, Tonin.

All. Cudini.

Mister Caneo non si lascerà influenzare dalla sconfitta contro il Picerno. Dovrebbe confermare l'undici del precedente turno con l'unica novità di Pugliese dal 1° minuto. Qualche dubbio però c'è anche nel reparto offensivo.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Pugliese, Franco, Contessa; Giannone (De Felice), Maniero (Pavone), Nocerino.

All. Caneo.

Foggia-Turris 4-0, le immagini dell'ultima sfida