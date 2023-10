Legnago-Padova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia C

Legnago-Padova inaugura il percorso di entrambe le squadre nella Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Scopriamo insieme come poter vedere la sfida del primo turno in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per l'inizio della competizione

Legnago-Padova si giocherà martedi 3 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. La gara è valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C ad eliminazione diretta. Andiamo a vedere come poter seguire l'evento in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione durante la seconda giornata del campionato di Serie C. In quell'occasione di giocava a Padova e furono proprio i padroni di casa ad imporsi con un canonico risultato di 2-0 grazie alle reti di Liguori e Palombi, equamente divise una per tempo.

Le probabili formazioni della sfida del Sandrini

Il Legnago gravita a metà classifica con un bilancio tra vittorie e sconfitte in parità, mentre il Padova guida il girone da imbattuta.

Legnago Salus (3-4-1-2): Businarolo; Noce, Martic, Pelagatti; Muteba, Casarotti, Franzolini, Ruggeri; Diaby; Rocco, Buric.

All. Donati

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Fusi, Bianchi, Varas, Villa; Palombi, Russini.

All. Torrente

Dove vedere Legnago-Padova in tv e streaming live

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport in diretta televisiva.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'APP di Sky GO. Dagli ottavi di finale anche NOW TV trasmetterà tutti i match della competizione.