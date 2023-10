Lucchese-Pescara diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Partita di alta classifica a Lucca per questo turno della Serie C girone B, Lucchese-Pescara si sfidano infatti per consolidare la posizione nei playoff oppure provare ad insidiare la vetta. Ecco dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live

Lucchese-Pescara si giocherà domani domenica 22 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca. La gara è valida per la giornata numero 9 del campionato nazionale di Serie C girone B. Andiamo a vedere come sarà possibile seguire il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Le due squadre occupano stabilmente le posizioni importanti della classifica del girone. I padroni di casa della Lucchese che hanno una gara in meno battendo i ragazzi di Zeman (in foto ai tempi del Lecce) potrebbero potenzialmente sopravanzarli in classifica. Il Pescara invece cerca un risultato positivo su un terreno ostico per provare ad accorciare dalla Torres lanciatissima capolista.

Lucchese-Pescara: le probabili formazioni del Porta Elisa

Lucchese (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello;Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi.

All. Gorgone

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato, De Marco; Merola, Tommasini, Accornero.

All. Zeman

Dove vedere Lucchese-Pescara in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti su tutto il campionato della terze serie nazionale.

In streaming sarà possibile seguire l'evento su Sky GO (per abbonati Sky da almeno un anno il servizio è gratuito) oppure in alternativa su NOW TV.