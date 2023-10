Mantova-Novara diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Dopo la scorpacciata di calcio internazionale delle qualificazioni europei torna il weekend e torna anche la Serie C, Mantova-Novara è uno degli incontri più interessanti del sabato della terza serie nazionale. Ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming

Mantova-Novara si giocherà sabato 20 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Danilo Martelli del capoluogo lombardo. Il match è valido per la giornata di campionato numero 9 del girone A della Serie C. Ecco dove sarà possibile seguire in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live questo interessante incontro.

Il Mantova è lanciatissimo all'inseguimento della capolista Padova e insegue ad una sola lunghezza i primi della classe. Ben 17 punti ottenuti in 8 gare e un rendimento casalingo senza macchia. Il Novara invece arranca al penultimo posto in classifica con appena 4 punti ottenuti senza ancora vincere neanche un incontro. Il classico testacoda che può sembrare scontato ma che come spesso accade nasconde sempre insidie e sorprese.

Mantova-Novara: probabili formazioni del match di Serie C

MANTOVA: Festa, Brignani, Burrai, Fiori, Galuppini, Radaelli, Panizzi, Maggioni, Muroni (Trimboli), Monachello (Debenedetti), Giacomelli.

All. Possanzini

NOVARA: Desjardins; Caradonna (Gerbino), Scarigni, Bertoncini, Boccia, Bertoncini; Prinelli, Di Munno, Calcagni; D’Orazio (Donadio); Rossetti, Scappini.

All. Buzzegoli

Dove vedere Mantova-Novara in tv e streaming

Mantova-Novara si giocherà sabato 20 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio Danilo Martelli del capoluogo lombardo. Il testacoda del girone A della Serie C sarà visibile su Sky Sport (canale 252).

Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno avranno a disposizione Sky Go oppure NOW TV, scaricabili sui dispositivi mobili come smartphone e tablet dai principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.