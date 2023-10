Mantova-Pro Patria diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Coppa Italia C

La stagione della Serie C si arricchisce della competizione ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C con Mantova-Pro Patria come una delle gare di apertura del primo turno. Scopriamo dove vedere questo avvincente incontro in diretta televisiva oppure streaming live

Mantova-Pro Patria si giocherà martedi 3 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova. La gara è valida per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Andiamo a scoprire come poter vedere questo avvincente match in diretta tv e streaming live.

Mantova e Pro Patria arrivano a questo incontro dopo aver affrontato l'anticipo di campionato del venerdi con sorti alterne. Il Mantova infatti è uscito sonoramente sconfitto per 4-1 nella gara contro la Triestina, mentre la Pro Patria è riuscita nell'impresa di espugnare il campo della Pergolettese col risultato di 1-0.

Le probabili formazioni dell'incontro

La Pro Patria arriva dalla prima vittoria stagionale in Serie C e occupa la 14° posizione in classifica. Il Mantova nonostante la pesante sconfitta di Trieste è ancora al 1° posto in coabitazione col Padova.

MANTOVA: Sonzogni, Redolfi, Debenedetti, Burrai, Brignani, Wieser, Maggioni, Fiori, Panizzi, Giacomelli, Bragantini.

All. Possanzini

PRO PATRIA: Mangano; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Marano, Bertoni, Ferri, Somma; Vaghi, Parker.

All. Colombo

Dove vedere Mantova-Pro Patria in tv e streaming

Mantova-Pro Patria si giocherà martedi 3 ottobre alle ore 18:30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport in diretta televisiva.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l'APP di Sky GO. Dagli ottavi di finale anche NOW TV trasmetterà tutti i match della competizione.