Turris-Juve Stabia diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Big match della nona giornata del girone C della Serie C tra Turris e Juve Stabia, sentitissimo derby dell'area metropolitana di Napoli. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'attesissimo incontro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live

Turris-Juve Stabia si giocherà sabato 21 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Amerigo Liguori di Torre Annunziata in provincia di Napoli. La gara è valida per la giornata di campionato numero 9 del girone C della Serie C. Ecco dove sarà possibile seguire l'attesissimo incontro in diretta televisiva oppure in streaming live.

Il derby dell'interland napoletano mette di fronte la Turris di Torre Annunziata con la Juve Stabia di Castellammare. I padroni di casa sono stati in testa a inizio stagione prima di incappare in tre sconfitte consecutive che ne hanno minato morale e classifica. L'ultima vittoria contro il Potenza ha ridato slancio in vista del derby. Le vespe della Juve Stabia invece sono insieme all'Audace Cerignola le uniche squadre ancora imbattute ed occupano al momento la testa di questo combattutissimo girone della Serie C.

Turris-Juve Stabia: le formazioni del derby napoletano

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio, Burgio; Contessa, Franco, Scaccabarozzi (Pugliese), Cum; Giannone, Maniero, Matera.

All. Caneo.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone, Erradi (Folino); Meli, Candellone, Piscopo.

All. Pagliuca

Dove vedere Turris-Juve Stabia in tv e streaming

Turris-Juve Stabia si giocherà sabato 21 ottobre alle ore 20:45 presso lo Stadio Amerigo Liguori di Torre Annunziata in provincia di Napoli. L'attesissimo incontro sarà visibile su Sky Sport (canale 252).

Tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare da più di un anno avranno a disposizione Sky Go oppure NOW TV, scaricabili sui dispositivi mobili come smartphone e tablet dai principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.