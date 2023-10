Vicenza-Renate diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

La Serie C non si ferma nonostante la pausa per le nazionali e manda in scena la sua giornata numero otto con Vicenza-Renate inclusa tra le gare in programma. Andiamo a vedere come poter seguire questo interessante match del girone A in diretta televisiva oppure in streaming live.

Vicenza-Renate si giocherà domenica 15 ottobre alle ore 16:15 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza. La gara è valida per la giornata numero 8 del campionato nazionale di Serie C girone A. Andiamo a scoprire come poter vedere questo importante match in diretta televisiva oppure in alternativa attraverso i servizi di streaming live.

Il Vicenza occupa stabilmente le posizioni alte della classifica ed è una delle compagini più accreditate per la promozione in Serie B anche se arriva dall'inaspettata battuta d'arresto contro la Pro Vercelli. Appena due punti sotto in classifica ed in piena zona playoff troviamo il Renate che sarà un avversario ostico per i veneti.

Probabili formazioni di Vicenza-Renate

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Ierardi; De Col (Pellegrini), Jimenez, Rossi, Costa; Della Morte, Proia (Greco); Rolfini.

All. Diana.

RENATE (4-3-3): Fallani, Auriletto, Mondonico, Possenti, Bosisio, Garetto, Esposito, Currarino, Procaccio, Tremolada, Sorrentino.

All. Pavanel

Dove vedere Vicenza-Renate in tv e streaming

La gara sarà visibile su Sky Sport (canale 256 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV.

