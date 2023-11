Avellino-Francavilla diretta tv in chiaro o streaming gratis, Sky o Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Weekend di grande calcio per il campionato nazionale di Serie C con la sfida Avellino-Francavilla che fa da antipasto per un'altra settimana ricca di appuntamenti. Andiamo a scoprire come sarà possibile vedere questo intenso match in diretta tv oppure streaming live.

Dove vedere Avellino-Francavilla in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si disputerà domani 4 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Si tratta di un incontro valevole per la giornata di campionato numero 12 del Girone C della Serie C.

L'Avellino dopo una partenza difficoltosa sembra aver definitivamente cambiato marcia e dopo ben 5 vittorie consecutive ha raggiunto il 2° posto in classifica staccato di appena 2 lunghezze dalla Juve Stabia capolista. La Virtus Francavilla invece dopo aver iniziato benino la stagione è incappata in 4 sconfitte consecutive che la stanno relegando nei bassifondi della classifica invischiata nella lotta per non retrocedere. Si tratta di un match che potrebbe sembrare dall'esito scontato ma che in pieno stile della categoria racchiude in se insidie e incertezza.

Dove vedere Avellino-Francavilla in tv o streaming

La gara della 12° giornata di Serie C Avellino-Francavilla si disputerà domani 4 novembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Il match sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C. Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Non è prevista nessuna trasmissione dell'incontro in chiaro ne televisivamente ne in streaming.

Avellino-Francavilla, le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mule; Ricciardi; Lores, Pezzella, Armellino, Sannipoli; Marconi, Gori.

ALL. Pazienza

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Cruz Monteagudo, Gavazzi; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, De Marino; Artistico, Giovinco.

ALL. Villa

Dove vedere Avellino-Francavilla: l'ultimo match al Partenio