Crotone-Monterosi diretta TV in chiaro e streaming gratis, Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C con la gara Crotone-Monterosi che mette in palio tre punti importantissimi per l'economia della classifica di entrambe le squadre. Andiamo a scoprire dove vedere questo interessante incontro in diretta TV e streaming live.

Dove vedere Crotone-Monterosi in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si disputerà domenica 12 novembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. Il match è valevole per la giornata numero 13 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Crotone partito con l'obiettivo iniziale della promozione si ritrova al momento in 8° posizione staccato di ben 9 lunghezze dalla Juve Stabia. Al momento sembra più probabile una qualificazione agli spareggi promozione, puntando ad entrare in gioco il più tardi possibile come previsto dal regolamento dei playoff. Il Monterosi invece occupa tristemente l'ultima posizione in classifica con appena 6 punti raccolti fino a questo momento.

Dove vedere Crotone-Monterosi in tv o streaming

Crotone-Monterosi si disputerà domenica 12 novembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. Il match sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky).

La gara sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Crotone-Monterosi Probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Dini, Leo, Loiacono, Bove, Tribuzzi, D’Ursi, Felippe, Petriccione, Crialese, Gomez, Tumminello.

All. Zauli.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Piroli; Bittante, Parlati, Di Paolantonio, Fantacci, Frediani; Palazzino, Vano.

All. Taurino

Crotone-Monterosi, l'ultimo precedente tra le due squadre