Olbia-Pineto diretta tv e streaming live, Sky o Dazn? Dove vedere Serie C

Recupero della giornata numero 8 del girone B della Serie C Olbia-Pineto. Scopriamo insieme dove poter vedere il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Un match che si preannuncia molto combattuto e che potrà incidere significativamente sulla classifica di entrambe le squadre

Ecco dove vedere Olbia-Pineto in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo match si disputerà il giorno giovedi 2 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia. La gara è valida per il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie C girone B. Si tratterà del primo precedente tra le due squadre visto che il Pineto è alla sua prima partecipazione al campionato di Serie C e per la prima volta nel calcio professionistico. Lo scorso anno ha disputato le finali della Poule Scudetto di serie D. Al contrario l'Olbia è ormai una realtà consolidata della categoria in cui ha militato per ben 19 stagioni.

In questa stagione però è il Pineto che si sta comportando meglio occupando l'8° posto in classifica ed essendo imbattuto da ben cinque gare consecutive. Al contrario l'Olbia sta navigando nei bassifondi della graduatoria con appena 11 punti messi a referto.

Dove vedere Olbia-Pineto in tv e streaming

Olbia-Pineto si giocherà giovedi 2 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, ecco dove vedere il match in tv. La gara sarà visibile su Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Olbia-Pineto probabili formazioni

OLBIA (4-4-2): Rinaldi; Zallu, Montebugnoli, Motolese, Bellodi; Cavuoti, Incerti, Desena, Biancu; Ragatzu, Nanni.

ALLENATORE: Leandro Greco

PINETO (4-3-3): Tonti; Evangelisti, Baggi, Marafini, De Santis; Germinario, Lombardi, Teraschi; Volpicelli, Chakir, Njambe.

ALLENATORE: Daniele Amaolo

Olbia-Pineto: le immagini dell'ultima sfida degli ospiti