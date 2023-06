Risultati semifinali Poule Scudetto Serie D: ecco le due finaliste

Ecco i risultati delle semifinali di ritorno della Poule Scudetto Serie D. Saranno Sestri Levane e Sorrento le due finaliste che si giocheranno il titolo di campione d’Italia dilettanti 2023.

Il Sestri Levante è andato a vincere per 2-0 in casa del Pineto dopo che all’andata tra le mura amiche era stato bloccato sullo 0-0. Il Sorrento invece ha mantenuto il pronostico ribaltando il Lumezzane 2-0 nel proprio stadio dopo che all’andata era stato sconfitto in trasferta per 1-0. I risultati di queste semifinali della Poule Scudetto di Serie D hanno quindi decretato che a giocarsi il prestigioso titolo di campione d’Italia dilettanti saranno Sorrento e Sestri Levanti. Ancora una squadra campana impegnata nell’ultimo atto di questa competizione come lo scorso anno. In quell’occasione toccò al Giugliano Calcio che però fu costretto a cedere ai calci di rigore contro la Recanatese.

La finale è in programma per domenica 11 giugno alle ore 16:00

REGOLAMENTO POULE SCUDETTO SERIE D

Risultati semifinali Poule Scudetto Serie D: Pineto-Sestri Levante 0-2

Pineto: Mercorelli; Ceccacci, Nonni, Di Filippo; Traini, Forgione, Lo Sicco, Braghini, Della Quercia; Maio, Allegretti. All. Amaolo.

Sestri Levante: Anacoura; Casagrande, Pane, Oliana, Furno; Podda, Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Conti, Marquez. All. Barillari

marcatori: 31′ Pane (rig), 34′ Troiano

note: 40′ espulso Maio

Risultati semifinali Poule Scudetto Serie D: Sorrento-Lumezzane 2-0

Sorrento: Del Sorbo; G. Todisco, F. Todisco, La Monica, Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Badje, Petito, Erradi. All. Maiuri.

Lumezzane: Filigheddu; Troiani, Tortelli, Pisano, Rigo, Calì, Pesce, Poledri, Antonelli, Spini, Parravicini. All. Franzini.

marcatori: 58′ Gaetani, 86′ La Monica