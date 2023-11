Padova-Giana Erminio diretta tv in chiaro e streaming gratis, Sky o Rai? Dove vedere Serie C

Torna il campionato di Serie C con la gara Padova-Giana Erminio che mette di fronte due compagini attrezzate per affrontare al meglio questa stagione. Andiamo a scoprire come sarà possibile seguire il match in diretta tv oppure in alternativa in streaming live

Padova-Giana Erminio si giocherà domani 4 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Euganeo di Padova. La gara è valida come giornata numero 12 del girone A della Serie C. Ecco dove vedere il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Una gara che si preannuncia molto combattuta.

Il Padova occupa al momento la 3° posizione in classifica ed essendo ancora imbattuta è in corsa per la vittoria del campionato. Arriva però da un momento in cui ha raccolto soltanto una vittoria nelle ultime 5 gare giocate, mantenendo una posizione che garantirebbe la partecipazione ai playoff di Serie C. La Giana Erminio sta invece disputando un inizio di stagione in linea con quelli che sono gli obiettivi del club. Per i lombardi 14° posto in classifica con 12 punti raccolti in 11 gare disputate.

Dove vedere Padova-Giana Erminio in tv o streaming

Padova-Giana Erminio si giocherà domani 4 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Euganeo di Padova. Questo interessante incontro sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky).

Pertanto Padova-Giana Erminio sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.

Padova-Giana Erminio, le probabili formazioni

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Palombi.

ALL. Torrente

GIANA ERMINIO (4-3-1-2): Zacchi, Groppelli, Piazza, Minotti, Caferri, Marotta, Franzoni, Lamesta, Messaggi, Fumagalli , Fall.

ALL. Chiappella

Padova-Giana Erminio 1-0, l'ultimo precedente all'Euganeo