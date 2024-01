Crotone-Virtus Francavilla diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Crotone e Virtus Francavilla con gli aggiornamenti sul girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Crotone-Virtus Francavilla in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone. Il match è valido come giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie C girone C, la terza del girone di ritorno.

Il Crotone è ripartito benissimo in questo 2024 con due vittorie ottenute in altrettante gare giocate. I rossoblù occupano al momento la quarta posizione in classifica grazie a 38 punti ottenuti in 21 gare giocate. E' una delle quattro squadre appaiate in classifica all'inseguimento della lepre Juve Stabia staccata di 6 punti. Un girone che vede le squadre dal 2° al 7° posto raggruppate in appena 3 punti. La Virtus Francavilla sembra ormai in caduta libera con 1 punto raccolto nelle ultime cinque giornate di campionato. L'anno nuovo ha portato per adesso soltanto sconfitte e il terzultimo posto in classifica preoccupa e non poco dirigenza e tifosi.

Dove vedere Crotone-Virtus Francavilla

Crotone-Virtus Francavilla si giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Crotone-Virtus Francavilla sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Crotone-Virtus Francavilla probabili formazioni della sfida

Crotone (3-4-3): Dini; Papini, Gigliotti (Crialese), Loiacono; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, Giron; D’Ursi; Gomez (Vitale), Tumminello.

All.: Zauli

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi, Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca (Fornito); Artistico, Polidori.

All.: Occhiuzzi