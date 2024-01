Novara-Padova diretta tv in chiaro e streaming gratis- Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Novara e Padova con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Novara-Padova in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale Silvio Piola di Novara. Il match è valevole per la giornata numero 23 del campionato nazionale di Serie C girone A.

Il Novara padrone di casa sta deludendo nettamente le aspettative stagionali e naviga nei bassifondi della classifica. Con appena 19 punti raccolti occupa al momento il 17° posto in graduatoria. Quello che però preoccupa sono i 7 punti di distacco maturati da Trento e Pergolettese che la precedono in classifica. Lo spettro dei playout è dietro l'angolo e accorciare sulle rivali è una necessità assoluta. Il Padova continua invece il suo campionato di alto livello. Dopo la manita subita a domicilio dalla capolista Mantova i biancorossi hanno ripreso a marciare spediti e i punti dalla vetta sono ancora 7. La speranza per una promozione diretta in Serie B è flebile ma non ancora sopita.

Dove vedere Novara-Padova in tv e streaming

Novara-Padova si giocherà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 14:00 presso lo Stadio Comunale Silvio Piola di Novara. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Novara-Padova sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Novara-Padova probabili formazioni

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Bonaccorsi, Lancini, Lorenzini; Boccia, Di Munno Ranieri, Calcagni (Schiro), Urso; Vilhjalmsson (D’Orazio), Corti.

All: Giacomo Gattuso

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Dezi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Liguori.

All: Vincenzo Torrente

Dove vedere Novara-Padova: all'andata netta affermazione dei patavini