Padova-Alessandria diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Padova e Alessandria con gli aggiornamenti sul girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Padova-Alessandria in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo match si giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Euganeo di Padova. La gara è valevole come giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie C girone A. La gara d'andata a campi invertiti si era conclusa col punteggio di 2-1 per il Padova.

Biancorossi che purtroppo hanno visto scappare il Mantova in queste ultime due gare disputate coincise con la ripresa del campionato nel 2024. Attualmente infatti il Padova occupa ancora la 2° posizione in classifica ma staccato di ben 7 punti. Con lo scontro diretto già disputato e stravinto col punteggio di 5-0 dal Mantova le speranze di promozione diretta si sono affievolite notevolmente. L'Alessandria invece sta deludendo ampiamente le aspettative occupando mestamente l'ultimo posto in classifica. Anche per i grigi il 2024 ha portato soltanto sconfitte e la lotta per non retrocedere è sempre più in salita. La vittoria manca da oltre due mesi e più precisamente dal successo esterno contro il Renate del 12 novembre scorso.

Dove vedere Padova-Alessandria in tv e streaming

Padova-Alessandria si giocherà sabato 20 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Euganeo di Padova. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Padova-Alessandria sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Padova-Alessandria probabili formazioni dell'incontro

Padova (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Perrotta; Kirwan, Fusi, Varas, Bianchi, Favale (Villa); Liguori, Bortolussi (Palombi).

All.: Torrente.

Virtus Verona (3-4-1-2): Voltan; Faedo, Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Zarpellon (Nalini), Metlika, Daffara; Demirovic (Mehic); Gomez, Casarotto.

All.: Fresco