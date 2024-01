Pro Sesto-Mantova diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Pro Sesto e Mantova con gli aggiornamenti sul girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Pro Sesto-Mantova in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà il giorno domenica 21 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Il match è valevole per la giornata numero 22 del campionato nazionale di Serie C girone A.

La Pro Sesto reduce dal pareggio a reti bianche contro il Fiorenzuola vorrebbe tornare alla vittoria che manca ormai da tempo immemore. In questo momento affrontare il Mantova capolista non è cosa agevole ma un risultato positivo potrebbe svoltare una stagione che sta relegando i lombardi nelle posizioni arretrate della classifica. La capolista Mantova invece non vuol fermarsi, e dopo aver sferrato l'attacco decisivo al Padova (impegnato con l'Alessandria) nello scontro diretto, ha l'obiettivo di provare ad aumentare il vantaggio di 7 punti e avvicinarsi con decisione alla Serie B.

Dove vedere Pro Sesto-Mantova in tv e streaming

Pro Sesto-Mantova si giocherà il giorno domenica 21 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Pro Sesto-Mantova sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Pro Sesto-Mantova probabili formazioni della sfida del Breda

Pro Sesto 1913 (4-4-2): Del Frate, Maurizii, Gattoni, Marianucci, Kristoffersen, Florio, Bussaglia, Mapelli, Toninelli, Giorgeschi, Bruschi.

All. Parravicini.

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cavalli, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Bragantini (Bombagi), Galuppini, Mensah (Monachello).

All. Possanzini

Pro Sesto-Mantova: all'andata vittoria dei mantovani per 2-0